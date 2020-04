Fermati con Marijuana e Hashish: arrestati per spaccio

Durante un servizio di controllo del territorio dei carabinieri di Corbetta

Il fermo nel comune di Ossona

Durante un servizio perlustrativo del territorio i carabinieri della stazione di Corbetta hanno fermato ad Ossona in via Puccini, due uomini a bordo di un’ autovettura. Si tratta di un albanese classe 2000 pregiudicato ed un italiano classe nato nel 1996 incensurato entrambi disoccupati e residenti a Busto Garolfo. I due dal momento che non davano spiegazioni plausibili in merito alla loro presenza in quel comune, in vigore dell’ordinanza emessa dal presidente del Consiglio che vieta di spostarsi dal comune di residenza venivano sottoposti a perquisizione personale e veicolare.

Marijuana e Hashish nelle loro tasche

I due venivano trovati in possesso di tre involucri contenenti in totale 425 grami di marijuana, 2 hashish ed 800 euro in contanti. Il cittadino di nazionalità albanese aveva inoltre nascosto addosso un coltello a serramanico. Veniva poi effettuata una perquisizione a casa di entrambi. Presso l’abitazione del cittadino albanese venivano trovati altri 140 grammi di marijuana mentre presso quella del 24enne italiano venivano trovati altri 500 euro in contanti.

Arrestati per detenzione ai fini di spaccio

I due venivano quindi arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed porto di oggetti atti ad offendere. Sono stati poi posti agli arresti domiciliari in attesa del processo.