Fermati al casello di Rho con un chilo di droga, a casa ne avevano altri 11 chilogrammi

Un chilo di droga era in uno zainetto che avevano con loro in auto, gli altri 11 chili sono invece stati trovati nelle loro abitazioni in provincia di Bergamo

I due giovani trasferiti nel carcere milanese di San Vittore

Guai per due giovani N. S. 21 anni di Mozzanica e N. C. 22 anni, residente a Trescore Cremasco, arrestati nel pomeriggio di lunedì, dagli uomini della Polizia Stradale di Busto Arsizio al casello di Rho. I due sono stati portati nel carcere milanese di San Vittore in attesa dell’interrogatorio di convalida,

L'alt della Polizia, lunedì alle 12 al casello di Rho

Il primo controllo è avvenuto lunedì a mezzogiorno in autostrada, alla barriera di Rho dove la pattuglia ha fermato la jeep Cherokee presa a noleggio dove viaggiavano i due ragazzi. Gli agenti, dopo aver notato lo zainetto sul sedile posteriore, hanno voluto verificarne il contenuto, trovando un chilo e 200 grammi di hascisc in panetti.

I successivi controlli nelle loro abitazioni e il ritrovamento di altra droga

Dopo i controlli in autostrada gli agenti di Busto Arsizio hanno chiamato i colleghi bergamaschi che hanno fatto i controlli nelle abitazioni dei due giovani. A casa di uno sono stati trovati altri cinque chili e mezzo di hascisc e 900 grammi di marijuana, mentre nell’abitazione del secondo c’erano un chilo 100 grammi di marijuana, tre chili e 600 grammi di hascisc, materiale per il confezionamento della droga, tre bilancini di precisione e una pista scacciacani. Tutto il materiale trovato è stato messo sotto sequestro