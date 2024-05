La Polizia di Stato di Legnano ha indagato una 18enne per detenzione di droga ai fini di spaccio. Incarcerato anche un uomo che era evaso dagli arresti domiciliari.

Fermata una diciottenne per possesso di droga

In esito di un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio effettuato nel pomeriggio di mercoledì 22 maggio, con il supporto di unità cinofile della Questura di Milano, gli agenti della Polizia di Stato di Legnano hanno indagato una giovane di 18 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Nell'ambito del monitoraggio dell'Area Cantoni i poliziotti, indirizzati dall'unità cinofila, nel perlustrare Piazza Ferré hanno sottoposto a controllo una giovane dall'atteggiamento sospetto, colta poi nel possesso di una modica quantità di hashish.

All'esito di una perquisizione presso l'abitazione, gli agenti hanno sequestrato 166 grammi di hashish suddivisi in due involucri e in un panetto riportante un immagine del Duomo di Milano, un cellulare e alcuni documenti di proprietà di altri cittadini sui quali saranno espletati approfondimenti investigativi.

42enne ai domiciliari finisce in carcere

Parallelamente, in esito delle attività volte ad assicurare l'osservanza delle misure di prevenzione, cautelari e alternative alla detenzione, i poliziotti hanno inoltre dato esecuzione al decreto di sostituzione della detenzione domiciliare con la detenzione in carcere, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Varese nei confronti di un cittadino salvadoregno di 42 anni, conducendolo presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio. L'uomo, risultato in precedenza assente ai controlli, era stato di recente denunciato per minacce dai familiari presso i quali stava scontando la detenzione.