Ferma l'auto e spruzza spray al peperoncino in faccia a un motociclista

Ferma l'auto e spruzza spray al peperoncino a un motociclista

Perchè l'abbia fatto resta ancora tutto da chiarire, forse un litigio precedente o un diverbio nato per una manovra azzardata. Sta di fatto che l'automobilista ha accostato la sua vettura, è sceso e ha spruzzato dello spray al peperoncino in faccia ad un motociclista. E' quanto avvenuto la mattina di oggi, domenica 30 giugno 2024, a Cerro Maggiore. Erano circa le 12.30 quando è avvenuto il fatto. Automobilista e centauro stavano viaggiando lungo la via Turati, poi il gesto dell'automobilista.

I soccorsi

Il motocilista, colpito al viso dalla sostanza urticante, ha necessitato delle cure. Intanto era partita la richiesta di aiuto e sul posto sono arrivati i Carabinieri e l'ambulanza della Croce rossa. Il centauro, 27 anni, è stato così soccorso e portato in codice verde all'ospedale di Legnano. I militari stanno ora indagando per chiarire i contorni della vicenda.