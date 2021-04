Ferito un automobilista dopo un ribaltamento

L’impatto è stato violento e per alcuni minuti si è temuto per la sorte di un automobilista di 48enne, le cui condizioni sono poi fortunatamente migliorate

L’incidente e il ferimento di un automobilista

L’incidente è avvenuto ieri sera, domenica, ad Arluno, lungo la strada per Rogorotto. Pochi minuti prima delle 21.30 un veicolo si è ribaltato, facendo scattare l’allarme in codice rosso. Sul posto, oltre ai Carabinieri di Legnano e ai Vigili del Fuoco di Milano, sono sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica dal momento che inizialmente la situazione sembrava seria. Con il passare dei minuti, fortunatamente, le condizioni dell’automobilista ferito, un uomo di 48 anni, sono leggermente migliorate: è stato caricato in ambulanza e portato all’ospedale di Magenta