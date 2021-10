Ferito con un taglierino durante la lite

SAN VITTORE OLONA

L'uomo, ubriaco come il suo aggressore, stava discutendo lungo il Sempione; sul posto l'ambulanza della Croce Rossa e i Carabinieri

Ferito con un taglierino a San Vittore Olona: paura nella notte.

Colpito con un taglierino durante la lite

Prima hanno iniziato a discutere, poi la situazione è un degenerata. Tanto che uno dei due uomini ha estratto un taglierino col quale ha colpito il rivale. Paura nella notte lungo la statale del Sempione a San Vittore Olona. Erano da poco passate le 3.30 quando due uomini, entrambi di origini marocchine e ubriachi, hanno iniziato a litigare. A un certo punto, è saltato fuori quello strumento con lama che ha ferito la vittima, un 31enne, alla gamba.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza della Croce Rossa insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Dopo le prime cure ricevute, il 31enne è stato portato alla Mater Domini di Castellanza in codice verde: per lui una ferita di piccole dimensioni. Ha fatto perdere le sue tracce, invece, l'aggressore.