Ferito dal cane dei vicini: 11enne portato in ospedale

Ferito dal cane dei propri vicini: tanto spavento per un 11enne di Arconate.

Ferito dal cane dei vicini: ecco cos’è successo

Un 11enne arconatese ha affrontato coraggiosamente una brutta vicenda per fortuna senza gravi conseguenze.

Alle 16.30 di sabato 4 luglio 2020, mentre si trovava in via Vittorio Veneto di fronte alla propria abitazione con al guinzaglio il proprio cane (una Volpina), il bimbo è stato attaccato da un altro cane, appartenente ad una famiglia di vicini. L’animale, un Boxer, è uscito dall’abitazione approfittando del cancello semiaperto e ha tentato di azzannare il cane di piccola taglia, che il padroncino ha difeso facendo da scudo con il proprio corpo venendo a sua volta morso alle gambe e alle caviglie. Immediatamente è stato trasportato all’ospedale di Cuggiono e, dopo la visita presso il pronto soccorso, gli sono stati prescritti degli antibiotici. Nonostante le ferite, fortunatamente non è stato necessario nessun accorgimento medico ulteriore. La famiglia ha già formalizzato la denuncia nei confronti dei vicini, proprietari del boxer, alla stazione dei Carabinieri di Busto Garolfo.

