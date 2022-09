Ferito da un colpo di fucile e lasciato davanti all'ospedale

Ferito da un colpo di fucile alla spalla e abbandonato davanti al Pronto soccorso.

Ferito alla spalla e lasciato davanti al Pronto soccorso di Garbagnate

Nella serata di ieri, venerdì 16 settembre 2022, alle 21.30 circa, un 24enne marocchino è stato ricoverato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale di Garbagnate per una ferita da arma da fuoco, presumibilmente da fucile, all'altezza della spalla destra. L'uomo sarebbe stato accompagnato in ospedale da un'auto privata dileguatasi subito dopo.

Il ferimento sarebbe avvenuto a Rescaldina per questioni di spaccio

Dalle prime informazioni raccolte dai Carabinieri della Compagnia di Rho, il ferimento sarebbe avvenuto all'interno del Bosco del Rugareto a Rescaldina. L'episodio si inquadrerebbe nei contrasti connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona. I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire la vicenda.