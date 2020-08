Feriti due sessantenni dopo la caduta da moto

Disavventura questa notte per due sessantenni che sono rimasti feriti dopo una caduta da moto

La caduta da moto

L’incidente è avvenuto poco prima delle 22 a Cusago, in viale Europa. Improvvisamente il conducente di una moto, un uomo di 67 anni, non è stato più in grado di controllare il mezzo che è caduto, portandosi con se il guidatore e il passeggero, una donna di 60 anni. Una caduta violenta tanto che l’allarme è scattato in codice rosso (il più grave) e sul posto sono giunte tre ambulanze, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Corsico. I due sono stati curati direttamente sul posto e fortunatamente le loro condizioni sono migliorate con il passare dei minuti: sono stati sì portati in ospedale al Sacco di Milano, ma in codice giallo e verde

