Ferita da arma da taglio, giovane soccorso.

Ferita da taglio

E’ accaduto questa notte ad Abbiategrasso, poco prima delle 3. Ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso e automedica hanno dovuto accorrere in piazza Castello per la segnalazione di un evento violento che ha coinvolto un ragazzo di 19 anni. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Conclusa sul posto

L’intervento, iniziato in codice giallo, non ha richiesto il trasporto in ospedale.