Ferisce la moglie con un coltello: arrestato 40enne

Un uomo di 40 anni di origine cinese ha ferito la moglie con un coltello nella mattinata di ieri, 6 agosto 2022, all'interno della loro abitazione ad Abbiategrasso. E' stato arrestato.

Ferisce la moglie con un coltello

Nella mattina del 6 agosto ad Abbiategrasso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della locale Stazione, a seguito di intervento d’emergenza compiuto alle 5 del mattino, hanno tratto in arresto un cittadino cinese classe 1982, incensurato, in flagranza di reato per tentato omicidio aggravato nei confronti della moglie.

Nella circostanza, a seguito di richiesta di intervento attivata dai residenti e dal 118, i militari della Radiomobile sono giunti tempestivamente presso l’appartamento, dove hanno fermato il soggetto, domiciliato a quell’indirizzo, che aveva poco prima aggredito violentemente nella camera da letto, la moglie, connazionale classe 1986, arrecandole in particolare diverse ferite da taglio alla testa per mezzo di un coltello di uso domestico. I motivi della violenta aggressione sono tutt’ora in corso di accertamento. Soccorsa dal personale del 118, la donna è stata trasportata in codice giallo presso l’ospedale San Carlo di Milano, dove è stata sottoposta agli accertamenti e le cure del caso.

Nell’ambito del sopralluogo dei militari sono stati effettuati i dovuti rilievi fotografici e sequestrato il coltello utilizzato nell’azione criminale. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato associato presso il carcere di Pavia.