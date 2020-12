Felice Musazzi, un comitato per celebrare il centenario della nascita

Felice Musazzi è uno dei “figli” di Legnano che maggiormente ha contribuito a darle lustro: ora la città si prepara a celebrare degnamente il centenario della nascita dell’attore dialettale, autore e regista.

Felice Musazzi, comitato al lavoro per un ciclo di eventi

Questa significativa ricorrenza cadrà il prossimo 10 gennaio e la famiglia con un gruppo di persone a lui particolarmente legate ha dato vita a un comitato che, da tempo, sta lavorando all’organizzazione di una serie di iniziative culturali. “Il programma di questo centenario è stato pensato con un’attenzione particolare a tutti coloro che non hanno avuto modo di conoscere direttamente Felice Musazzi: la storia della sua ‘storia’, usando come testimonianze le parole, le fotografie, gli audiovisivi, la riproposta dei suoi spettacoli, l’edito e l’inedito raccolti in un ciclo di eventi – spiega il comitato – Il progetto si prefigge un duplice scopo: da una parte, quello di restituire una nuova conoscenza di Felice Musazzi e del suo tempo, importante protagonista della vita culturale di Legnano e non solo. Di fornire, cioè, un approfondimento dell’avventura umana e professionale di un uomo che ha dedicato con passione e profonda dedizione la propria vita alla diffusione delle tradizioni locali. Dall’altra, quello di recuperare il valore del passato, sia a livello linguistico che culturale e di tutto quel patrimonio che ha costituito la base della vita sociale lombarda, dal Dopoguerra a oggi e che rappresenta, al tempo stesso, la premessa per la comprensione della nostra identità contemporanea”.

Un volume, una mostra interattiva e tre serate nei cortili

Il progetto prevede la pubblicazione di un volume che, attraverso documenti e immagini in gran parte inediti, descrive la figura di Musazzi in quanto genio culturale e artistico che ha saputo, con talento naturale, affermarsi nel teatro italiano come autore, regista e attore; una mostra interattiva con immagini, filmati e documenti per ricostruire le tappe del suo percorso di vita; tre serate (dislocate nei cortili e in diverse zone della città), con performances tratte dai testi di sua produzione e riferimenti alla sua vita.

Il Comune di Legnano ha dato il patrocinio

Le celebrazioni del centenario hanno ottenuto il patrocinio del Comune di Legnano sin dalla costituzione del comitato promotore. Quest’ultimo ringrazia anticipatamente tutti coloro (enti, associazioni, persone singole) che hanno già offerto la propria disponibilità a collaborare a questo appuntamento cittadino. A breve sarà disponibile il sito ufficiale del centenario (www.musazzi100.it), che riporterà il calendario completo degli eventi.

Ecco i componenti del Comitato per il centenario

Il Comitato per il centenario di Felice Musazzi 1921-2021 è formato da Alessandra Musazzi (presidente), Lucia Musazzi, Francesca Giudici, Mauro Chini, Gabriella Nebuloni, Roberto Clerici e Cristina Masetti.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE