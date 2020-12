Fc Altomilanese: il bilancio del primo anno

” Si è concluso il nostro primo anno di Fc Altomilanese – raccontano i due fondatori del comitato fibrosi cistica altomilanese Roberto Bombassei e Annalisa Lancellotti – Ora guardiamo il futuro con positività. Speriamo di veder ritornare questa “normalita” in tempi brevi, anche se , per noi e per tutti le persone malate di fibrosi cistica ,l’uso della mascherina, il distanziamento sociale, lavarsi le mani, uscire poco è una cosa normalissima. “Il 2020 ci ha costretti a modificare alcuni dei nostri progetti : la nona edizione del nostro gala show magie per la ricerca di ottobre ,come ben sapete ,è andato on-line e ha fatto il pieno di visualizzazioni in diretta ( circa 3000 persone) , la campagna di Natale promossa da Lega italiana fibrosi cistica Lombardia è andata benissimo raggiungendo l’incredibile numero di 10.700 panettoni natalizi firmati Lifc Lombardia.

” Cosa ci aspettiamo dal nuovo anno? Innanzitutto il 2021 si apre con la realizzazione del nostro docu-film ” Respiriamo insieme” che ci vedrà impegnati per almeno un paio di mesi. É tutto già definito, stiamo aspettando che l’emergenza sanitaria ci permetta di lavorare liberamente. Porteremo poi avanti sul nostro territorio uno dei nostri progetti definito l’anno scorso ovverosia sensibilizzare e trovare una partnership con il mondo del Palio e delle contrade . In questi primi mesi , cercheremo di aprire un dialogo costruttivo con tutti. Speriamo poi che sia possibile a giugno riscoprire la nostra manifestazione fibrosi walking , annullata l’anno scorso. La grande novità è che abbiamo pronti nella nostra sede le magliette e le felpe del progetto 65 rose per 65 cime , create con il brand Montura e le nostre mascotte: Martino e Martina. Un vostro acquisto aiuta la ricerca. Potete guardarle sulla nostra pagina facebook Fc Altomilanese”.

” La ricerca in questi mesi non si è mai fermata e non si può fermare. La fibrosi cistica non permette lock down. Per chi vuole informasi sui progressi della ricerca sulla fibrosi cistica – concludono Roberto e Annalisa – Consigliamo un libro uscito in America dal titolo ” Breath from Salt” di Bijal P. Trivedi. e desideriamo ringraziamo il magnate americano Bill Gates che, in quest’ultime settimana ,citando il libro , ha contribuito a parlare di fibrosi cistica in tutto il mondo.”

