Fast and furious in città: 12 multe per un totale di quasi 2mila euro in una mattina

Dodici multe in un solo giorno sfrecciando senza problemi davanti a tutti i semafori rossi della città causando problemi di sicurezza agli incroci.

Fast and furiuos in città

E’ stato bloccato dopo una giornata di lavoro intenso da parte degli agenti della Polizia locale di Rho, un cittadino Rom di nazionalità croata, residente in Francia, che nella giornata di martedì 16 giugno ha scelto la città di Rho come pista di formula Uno per “lanciare” a tutto gas la sua Mercedes Classe C320. L’uomo, incurante dei semafori rossi si è divertito, insieme alla sua compagna, anch’essa di nazionalità Rom residente però in Germania, a correre senza problemi per le vie della città.

12 multe da 2mila euro in una mattina

Appena gli agenti hanno trovato l’auto parcheggiata, in modo non conforme al codice della strada, nella frazione di Mazzo, l’hanno rimossa.

Essendo un’auto con targa straniera l’uomo per poterla ritirare ha dovuto subito pagare tutte le multe che ammontavano a 1.800 euro più i costi della rimozione del mezzo.

