Fase 2, un quiz per sapere se sei pronto

Fase 2, il Comune di Parabiago invita i cittadini a mettersi alla prova con un quiz per capire se sono bene informati rispetto alle norme comportamentali da osservare a partire da lunedì 4 maggio 2020.

Fase 2, un test per preparare i cittadini alla riapertura

“Rispondi correttamente alle 39 domande per sapere se sei ben informato, solo ottenendo 43 punti su 43 potrai ricevere una mail con le tue risposte e sapere se hai piena conoscenza delle norme comportamentali per affrontare la Fase 2 della riapertura dopo il lockdown”. Questa l’ultima iniziativa pensata e promossa dall’Amministrazione comunale di Parabiago per sensibilizzare la cittadinanza a prendere coscienza di ciò che si potrà fare e di che cosa ancora no.

“Un modo simpatico di veicolare messaggi importanti”

“Dall’inizio di questa emergenza abbiamo risposto a infinite domande cercando di affrontare esigenze e situazioni molto differenti tra loro – afferma il sindaco Raffaele Cucchi – Ritengo che abbiamo fatto un buon lavoro, anche grazie alla collaborazione degli uffici e della squadra di Giunta. Con l’ultimo DPCM che prevede la riapertura di alcune misure preventive, ora occorre informare, ma anche sensibilizzare i cittadini a prendere coscienza di cosa si potrà fare e cosa no. Abbiamo, quindi, pensato a una modalità più simpatica per veicolare il messaggio di non sottovalutare la necessità di rimanere ancora distanziati e ridurre gli spostamenti alle vere e reali necessità che si hanno. E’ anche un modo diverso per ciascuno di autovalutare le proprie informazioni”.

Basta collegarsi al sito del Comune

Rispondere è semplice, basta collegarsi al sito del Comune e compilare il modulo. “Rispondere al test aiuta a interrogarsi sulla conoscenza delle nuove misure previste dal DPCM del 26 aprile – spiegano ancora dal Comune – Superare il test significa avere un’adeguata informazione in merito ai comportamenti da adottare in questa nuova fase di apertura”.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE