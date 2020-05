Fase 2 nel rhodense: riaprono anche i giardini e i parchi

Fase 2 nel rhodense: da oggi riaprono anche i giardini e i parchi

Da oggi, lunedì 4 maggio, inizia la Fase 2 e con essa riaprono anche i giardini e i parchi a Rho(ad eccezione del Molinello Play Village). Gli orti comunali resteranno ancora chiusi. Per accedere alle aree verdi bisogna però seguire alcune disposizioni:

Divieto di accesso all’area giochi e al loro utilizzo

Divieto di assembramento, riunirsi, sostare, fare pic nic

Rispetto del distanziamento sociale, cioè mantenere la distanza di almeno un metro

Sono permesse esclusivamente le attività motorie e sportive, purché svolte in modo individuale oppure con un accompagnatore nel caso di minori o persone non completamente autosufficienti, rispettando sempre la distanza di sicurezza dalle altre persone.

Mascherine

Come usare la mascherina?

In Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione. La mascherina non è obbligatoria per i bambini fino ai sei anni, per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa e di mantenere il distanziamento sociale.

