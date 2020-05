Fase 2 a Cornaredo, tornano le multe in strada

Fase 2, tornano anche le sanzioni per i divieti di sosta.

Tornano le multe

Lunedì 25 maggio si conclude il periodo di sospensione delle multe per il divieto di sosta durante la pulizia delle strade e per il disco orario.

Da quando sono state disposte le ordinanze relative il distanziamento sociale, infatti, si erano interrotti i controlli da parte della polizia locale su queste determinate infrazioni, visto che i cittadini erano chiamati a rimanere in casa.

Fase 2

Con la graduale ripartenza, anche questo è un segnale di ritorno alla normalità. L’ordinanza scatta a mezzanotte di lunedì 25: gli agenti torneranno a verificare il rispetto delle regole sia per quanto riguarda la puliza delle delle strade sia per quanto riguarda il disco orario e, in caso di violazione, a sanzionare chi sarà colto in fallo.

