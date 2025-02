Farmacie sotto attacco: doppio colpo a Pregnana

Farmacie sotto attacco: doppia rapina a Pregnana Milanese.

Rapina in farmacia

Nel pomeriggio di ieri due rapinatori hanno colpito le due farmacie di Pregnana Milanese. Intorno alle 17 e 30 due uomini con il volto coperto da un casco si sono fatti consegnare l'incasso degli esercizi commerciali di via Papa Giovanni XXIII e di piazza Costellazione prima di fuggire a bordo di uno scooter.

Casco e fuga in scooter

Identica la dinamica nelle due rapine: i ladri minacciano di essere armati, pur non mostrandole, e fuggono in pochi secondi appena consegnato l'incasso di giornata. Si tratta della terza e quarta rapina in poche settimane.

Quarto colpo

Mercoledì 29 gennaio c'era stata una prima rapina alla farmacia Tettoni. Sabato 15 febbraio era stata colpita la Farmacia del Borgo quella nella piazza della stazione ferroviaria. Nel pomeriggio di ieri mercoledì 19 febbraio i malviventi le hanno colpite entrambe, una dopo l'altra. Il bottino non è stato quantificato. Indagano i carabinieri della Compagnia di Legnano.