Farmacia comunale, presentato in Commissione l'affidamento ad Amaga

Nella serata di martedì nella Commissione Finanze del Comune di Bareggio è stato presentato l’affidamento in house della Farmacia comunale ad Amaga. Previsto per la settimana prossima il passaggio in Consiglio per l’approvazione definitiva, che andrà così a completare il lunghissimo iter burocratico iniziato nel 2022.

Farmacia comunale, presto l'affidamento ad Amaga

A spiegare nel dettaglio la proposta di affidamento è stato l'assessore alle Società Partecipate, Nico Beltramello:

"Abbiamo acquisito l’immobile di via De Gasperi nel gennaio 2022 a scomputo oneri nell’ambito del Piano attuativo Ex Sapla. Nel 2024, in Consiglio, abbiamo approvato l’istituzione della farmacia comunale e ora procediamo ad affidarne la gestione avendo valutato positivamente la proposta formulata da AMAGA e incentrata sul servizio al cittadino".

Il nuovo presidio sarà molto più di una normale farmacia: ci sarà uno sportello per il ritiro farmaci anche fuori orario e verranno offerti diversi servizi come la prenotazione di farmaci attraverso Whatsapp, la prenotazione di prestazioni specialistiche presso strutture pubbliche e private, il ritiro dei referti degli esami e il controllo della glicemia, del colesterolo e della pressione. Inoltre, verrà attivata la consegna in forma gratuita a domicilio di medicinali e prodotti venduti in farmacia. Gli 'utili' della gestione saranno reinvestiti in nuovi servizi o migliorie per i locali. Sul tema il sindaco Linda Colombo ha aggiunto: