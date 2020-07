Farmacia comunale assaltata dai ladri nella notte

Farmacia comunale di Parabiago presa d’assalto dai ladri: nella notte ignoti si sono introdotti nel negozio sfondando la vetrata.

Farmacia comunale nel mirino dei ladri

Hanno agito nel buio. Sono passati dal retro, hanno sfondato parte della vetrata. Tutto è successo in pochi istanti, poco prima delle 4 di questa notte. Nel mirino dei ladri è finita la farmacia comunale di via Cavalieri a Parabiago.

I malviventi sono arrivati sul posto sfruttando appunto il buio della notte, sono riusciti a introdursi nel negozio con l’obiettivo di portarsi via qualche prodotto o pensando di trovare del denaro. Pochi istanti dopo però i ladri hanno dovuto darsela a gambe levate in quanto era scattato l’allarme e sono arrivati i Carabinieri. Sul fatto stanno indagando proprio i militari della Compagnia di Legnano. Non si conosce ancora se i fuggitivi siano riusciti a scappare con il bottino.



