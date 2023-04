Farmacia Caiazzo, Giammassimo Giampaolo è stato assolto

È stato assolto Giammassimo Giampaolo, che nel 2016 aveva acquistato la Farmacia Caiazzo di piazza Caiazzo a Milano.

Farmacia Caiazzo: Giampaolo assolto

La Farmacia era salita agli onori della cronaca poiché, come ricorda l’avvocato di Giampaolo Michele Picerno, nel 2016 il Tribunale di Milano aveva emesso un’ordinanza cautelare in cui ipotizzava il reato di reimpiego, ipotizzando che Strangio Giuseppe avesse investito soldi provenienti dalla ‘ndrangheta nel suo acquisto. Ipotesi smentita da quanto emerso successivamente, con la posizione di Giampaolo archiviata e Strangio assolto, anche in Appello.

La vicenda del 2018

Il 4 aprile 2018 inoltre il gip del Tribunale di Milano aveva emesso anche un’altra ordinanza cautelare per reati di truffa nei confronti di aziende farmaceutiche. Anche questo procedimento penale, il 17 settembre 2019, si è chiuso con l’assoluzione per insussistenza del fatto dell’ente imputato Farmacia Fiduciaria 1907. Successivamente, il 12 luglio 2021, la sezione X del Tribunale di Milano ha assolto anche Giampaolo Giammassimo poiché il fatto non sussiste.