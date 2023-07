Fantastici “Sugarpie & The Candymen” atmosfera magica al Castello di Legnano

Dopo la tappa ai giardini del San Paolo, la “La Bella Estate” ha fatto tappa al Castello Visconteo di Legnano, ieri sera venerdì, con il gruppo musicale jazz “Sugarpie & The Candymen”.

Sette album dal 2009 ad oggi e oltre 50 partecipazioni a Festival Jazz

La formazione composta da Lara Ferrari (voce), Jacopo Delfini (chitarra classica), Renato Podestà (chitarra elettrica, banjo), Alessandro Cassani (contrabbasso) e Roberto Lupo (batteria) è una band di lungo e consolidato percorso artistico nata nel 2008. Propongono un innovativo genere “progressive swing” che assorbe le contaminazioni del jazz (tra gli anni’ 30 e ‘ 50), il pop e il rock’in roll. Hanno prodotto in questi anni 7 album da studio dal 2009 ad oggi e oltre 50 partecipazioni a Festival Jazz sia in Italia che all’estero.

Collaborazioni con artisti di rilievo

Hanno collaborato con artisti come Renzo Arbore e durante i lori concerti hanno avuto ospiti artisti internazionali come Michael Supnick, Gregory Aci e altri. Tra i tanti lavori di arrangiamenti spiccano il primo album dedicato alle rivisitazioni dei brani dei Beatles e la magistrale versione di Bohemian Rapsody”, pubblicamente apprezzata dal chitarrista dei Queen Brian May.

Le chitarre hanno portato indietro le lancette del tempo

La band ha aperto la serata con dei brani tra i quali “My baby just cares for me” di Nina Simone, un mix personalizzato intitolato “Medley Felicità” di brani che parlano di positività con “It’s a good day” di Peggy Lee, “Accentuate the positive” di Aretha Franklin e “Happy” di P. Williams. La cantante ha deliziato il pubblico con una versione di “When I’m 64” dei Beatles, dove le chitarre portano indietro le lancette del tempo.

La band ha regalato un medley degli U2 in chiave country e gitana

Il blues Sugarpie & The Candymen” ha avvolto il Castello e superato la dimensione del tempo: la band ha regalato un medley degli U2 in chiave country e gitana! È la notte delle chitarre che giocano e danzano ascoltando la voce “soave” di Lara, mentre Roberto con una batteria in versione ridotta, produce suoni come un’artista di strada. Non ci sono basi che accompagnano la band, ma solo arte allo stato puro, senza filtri.

Toccante il ricordo dell’immensa Amy Winehouse

Toccante il ricordo dell’immensa Amy Winehouse con il capolavoro “Back to black”. Il contrabbasso da brividi e la voce calda scaldano l’atmosfera con virtuosismi non eccessivi: un’interpretazione che colpisce nel cuore il pubblico. Nel finale Lara interpreta un medley Led Zeppelin/ Giorgia on My Mind, con un sottofondo molto soul che fa rivivere le atmosfere dello stato ispiratore del pezzo. La cantante mette nelle difficili note tutto il suo talento, con grande tecnica vocale e un’emozione incredibile. Una chiusura di un live mai visto per intensità e passione!

Una serata di musica di altissima qualità

Una serata di musica di altissima qualità con artisti di grande talento, che hanno saputo adattarsi alle condizioni logistiche non favorevoli. Hanno messo in campo una tecnica strumentale di grande scuola. Maestri di musica che hanno azzerato le distanze con il pubblico, entrando con la loro arte nel cuore del pubblico.