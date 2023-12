Fanno sesso nel parcheggio del supermercato... ma vengono scoperti per le urla VIDEO

Pensavano di non essere sentiti da nessuno, ma sono diversi i clienti di un supermercato del centro di Legnano che per raggiungere la loro auto hanno sentito le urla di piacere della coppia.

In video gli audio registrati da alcuni clienti presenti

Fanno sesso nel parcheggio del supermercato: i clienti li sentono

Pensavano di essere lontani da occhi (e orecchie) indiscreti ma quello che stavano facendo è stato sentito praticamente da tutti. Stiamo parlando della coppia focosa che nel pomeriggio di venerdì si è lasciata andare ai suoi bollenti spiriti, con un rapporto sessuale decisamente spinto, nascosta nei meandri del parcheggio al livello - 3 del supermercato Bennet.

Come tutti sanno infatti il market si affaccia sul centralissimo corso Italia, cuore della città, mentre l’ingresso del parcheggio è retrostante, precisamente da via Bixio. La donna e l’uomo, come detto, si trovavano nel parcheggio sotterraneo, al livello -3.

Qui hanno dato libero sfogo alla loro passione, pensando forse che nessuno si sarebbe accorto di loro.

In realtà è successo l’esatto contrario, in quanto diversi clienti che stavano tornando a recuperare le loro auto hanno sentito praticamente tutto. La voce della donna, in particolare, in quegli attimi di passione, è arrivata persino a essere udita al primo piano del parcheggio.

I clienti scoprono quanto sta accadendo

I clienti che stavano tornando alle proprie auto con la spesa sono rimasti a bocca aperta. In particolare alcuni clienti si sono accorti di quello che stava accadendo una volta arrivati alle scale del piano terra del parcheggio.

Sulle scale vi era, buttato a terra, un giubbotto scuro maschile e una donna, descritta come sui 40 anni, in procinto di rivestirsi. La coppia era quindi al -3: in poco tempo si è allontanata, è salita su un'auto di grossa cilindrata, di colore nero.