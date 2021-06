Fanno pipì sulle auto in sosta e non rispettano il coprifuoco. Sono tre ragazzi: un italiano del 1998 e due sudamericani del 1999.

Per ripararsi dal temporale si sono seduti dentro un'auto in sosta poi, hanno iniziato a bere birra e alzato il volume dell'autoradio fino a quando un cittadino ha chiamato il 112 perchè infastidito dalla musica alta. Sono tre, un italiano del 1998 e due sudamericani del 1999 tutte residenti a Rho le persone che l'altra sera sono state portare, per accertamenti al Commissariato di Rho-Pero

Due delle tre persone finite in Commissariato sono state trovate dagli agenti nel quartiere di San Martino a Rho mentre facevano pipì sulle auto in sosta, Il terzo, invece, era comodamente seduto su un'auto, non di sua proprietà, dove stava bevendo birra e si stava riparando dal forte temporale.

Multati per non aver rispettato il coprifuoco

I tre sono stati multati dagli agenti del Commissariato per non aver rispettato il coprifuoco. L'italiano, inoltre, è stato anche denunciato in quanto ha inveito contro gli agenti rhodensi e si è rifiutato di fornire loro le sue generalità