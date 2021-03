Una famiglia aresina protagonista in tv con Quasi quasi cambio i miei.

L’esperimento sociale

Due figli adolescenti decisi a cambiare casa e, soprattutto, genitori. Questo l’esperimento sociale a cui sono stati sottoposti due nuclei famigliari nel programma televisivo andato in onda domenica 28 febbraio sul canale 9.

La famiglia Bosisio

Tra le famiglie che si sono prestate all’esperimento c’erano pure i Bosisio. Una famiglia composta da tre figli, il cui figlio, Francesco, è stato scelto per seguire regole e abitudini di un’altra famiglia che vive nell’hinterland.

Cosa prevede il format

Il format prevede, dopo una giornata di accoglienza, un secondo giorno in cui gli adolescenti devono adeguarsi a regole del tutto nuove, per poi arrivare ad un’altra giornata in cui viene loro concesso di proporre una passione da condividere con la famiglia ospitante. L’ultimo giorno, invece, è sempre sinonimo di commozione: i figli, infatti, oltre a fare il punto sulla propria esperienza, rivolgono alcuni pensieri ai “veri” genitori.

Come sono andate le cose

Diverse le prove superate dai partecipanti al programma targato Discovery. Da Samuele, il ragazzo che ha trascorso la settimana ad Arese, della quale peraltro sono apparsi alcuni scatti, che ha dovuto fare a meno del proprio telefono. A Francesco, che invece ha dovuto cimentarsi in cucina. I risultati, per entrambi, sono stati sorprendenti. Al termine della registrazione delle puntate, gli adolescenti hanno fatto rientro a casa, tornando alla loro normalità.