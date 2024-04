Fa retromarcia con il camion: abbatte un albero

Singolare incidente questa mattina, 18 aprile, a Rho: nel fare retromarcia un autotrasportatore ha abbattuto un albero in via Meda.

Fa retromarcia con il camion e abbatte un albero

Sono intervenuti i Vigili del fuoco in via Meda a Rho per mettere in sicurezza l'albero abbattuto da un camion. L'autotrasportare stava effettuando la retromarcia quando, per cause da accertare, non si è accorto di essere andato troppo vicino all'albero e lo ha abbattuto.

La chioma dell'albero è caduta sopra un'auto in sosta poco dietro: i danni causati al mezzo non sembrano essere ingenti: sarà invece cura dei pompieri rimuovere la pianta dal parcheggio.