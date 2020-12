Fa la spesa e se ne va col carrello senza pagare: arrestata

Fa la spesa e se ne va col carrello senza pagare: è successo all’Esselunga di Legnano. In azione la Polizia di Stato.

Era entrata nel supermercato come tutti gli altri clienti. Aveva preso prodotti mettendoli nel carrello. Solo che quando è arrivato il momento di pagare non aveva la minima intenzione di farlo. Così ha oltrepassato le casse, carrello pieno di merce (per un valore di circa 900 euro) cercando di allontanarsi. Ma le è andata male. Tutto è successo nella tarda serata di ieri, mercoledì 30 dicembre 2020, nel supermercato Esselunga nell’area Cantoni, nel pieno centro di Legnano. La protagonista è stata una giovane italiana che aveva deciso di fare la spesa ma senza pagare. Sul posto è arrivata una volante della Polizia di Stato che, dopo averla bloccata, l’ha arrestata per furto aggravato. Tutta la merce è stata restituita.

