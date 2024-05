Fa la spesa con banconote false: denunciato

Fa la spesa in un supermercato di Buscate con banconote false: denunciato dai Carabinieri.

Spesa con banconote false

Era entrato nel supermercato come tanti altri clienti, aveva scelto e preso alcuni prodotti che si trovavano sugli scaffali e si era messo in coda per pagare. Ma con soldi falsi. Ma è andato male, a Buscate, il piano di un 36enne di Magenta. L'uomo era infatti entrato nella struttura buscatese e, arrivato alla cassa, ha estratto dal portafoglio una banconota da 50 euro. La cassiera l'ha presa e l'ha fatta passare sotto l'apposita macchinetta, che ha iniziato a suonare.

L'arrivo dei Carabinieri e la denuncia

La dipendente del supermercato ha così allertato il 112 e sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Le banconote erano davvero artefatte, nel mentre proseguono ulteriori accertamenti l'uomo è stato denunciato.