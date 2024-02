Fa la spesa con banconote false, denunciata

Banconote false per fare la spesa a Pogliano, denunciata dai Carabinieri.

Spesa con banconote false

Quando è stato il suo turno per pagare alla cassa, ha preso il portafoglio e consegnato alla cassiera una banconota da 100 euro. Solo che la commessa si è subito accorta che quel denaro contante era un po' sospetto. Infatti si trattava di una banconota contraffatta. E' quanto successo domenica all'interno del supermercato Tigros di Pogliano Milanese. Qui una 39enne, di origini marocchine, era entrata per fare la spesa. Aveva girato tra gli scafali, prendendo alcuni prodotti. Poi si è diretta alla cassa per pagare. Fatta la fila è giunto il suo turno. Alla cassiera, come detto, ha dato una banconota da 100 euro. Che però era fasulla.

La denuncia

Così lo staff e la security del supermercato hanno subito lanciato l'allarme e, in pochi istanti, sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Nerviano. La donna ha detto di non sapere che quei soldi fossero contraffatti e nè se ne era accorta ma per lei è scattata la denuncia per possesso di banconote false.