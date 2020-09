Fa la pipì in mezzo alla strada: rischia una multa di 10mila euro

Fa la pipì in mezzo alla strada ad Albairate: rischia una multa di 10mila euro.

Atti “contrari alla pubblica decenza” in pieno centro storico: così un uomo è stato sanzionato dalla Polizia locale di Albairate. I fatti si sono svolti nel pomeriggio di mercoledì. A notare quanto stava accadendo è stata una pattuglia impegnata nel consueto giro pomeridiano. L’uomo stava urinando nel bel mezzo della strada, incurante del via vai di persone: è stato prontamente identificato. Ora rischia una multa che puà andare dai 5mila euro sino ai 10mila euro. “La sicurezza prima di tutto. Il presidio del territorio comunale da parte della Polizia locale di Albairate consente di ridurre progressivamente i fenomeni di microcriminalità a vantaggio della comunità elevando gli standard di sicurezza”, commenta il sindaco Flavio Crivellin.

La sua nota prosegue: “L’amministrazione comunale coglie l’occasione per ringraziare gli agenti di Polizia locale per il lavoro che quotidianamente svolgono a servizio dei cittadini e per rilevare quanto sia importante il presidio del territorio, nell’ambito delle politiche intercomunali per la sicurezza adottate e volte a migliorare il servizio tenendo conto dei mezzi e degli agenti disponibili”.

