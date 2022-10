Fa irruzione nel centro commerciale e accoltella i presenti: tra i feriti un calciatore del Monza. Morto un uomo

Drammatiche notizie da Assago dove un uomo, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha fatto irruzione in un centro commerciale a accoltellato sei persone. Tra i feriti anche il calciatore del Monza Pablo Mari. Una persona è morta

Irruzione nel centro commerciale: un morto

Terrore nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 ottobre, ad Assago. Poco dopo le 18.30 un uomo ha fatto irruzione in un centro commerciale di viale Milanofiori. Non si sa se per un raptus o per una lite, ma il folle ha accoltellato diverse persone. Al momento si contano sei feriti secondo quanto comunicato ufficialmente dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza: un uomo di circa 30 anni con ferite da arma da taglio al torace e all'addome, rinvenuto dai soccorritori in arresto cardio circolatorio e traportato, con manovre di rianimazione in corso, in codice rosso all'Humanitas di Rozzano, un quarantenne ferito al torace e portato in codice rosso al Policlinico di Milano, un ottantenne ferito al torace e portato in codice rosso al Fatebenefratelli di Milano, una settantenne ferita alla mano e portata in codice giallo al San Gerardo e una donna di 81 anni.

Purtroppo per il 30enne non c'è stato nulla da fare ed è deceduto in ospedale

Ferito un calciatore del Monza Tra i feriti c'è anche il calciatore del Monza Pablo Marì che è stato colpito al torace: il giocatore è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, ma risulta cosciente. In ospedale è stato raggiunto anche dall'amministratore delegato Adriano Galliani e dal mister Raffaele Palladino Dall'ospedale di Milano giungono buone notizie: il giocatore del Monza è cosciente e parla.

Il messaggio di Adriano Galliano Sulla pagina Facebook dell'Ac Monza è giunto il messaggio di Adriano Galliani: Caro Pablo, siamo tutti qui vicino a te e alla tua famiglia, ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare, sei un guerriero e guarirai presto"