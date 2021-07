Fa a botte con la tata

Botte con la tata: litigio in pieno centro a Legnano, madre della bimba finisce in ospedale.

Hanno iniziato a litigare, una discussione vivace che si è protratta anche in Corso Italia, nel pieno centro cittadino. Poi si sono picchiate. E' quanto successo la sera di ieri, martedì 29 giugno 2021, nel cuore di Legnano. Non si conoscono i motivi per cui è nato il diverbio, sta di fatto che da una parte vi era la mamma di una bimba e dall'altra la sua tata. Prima le parole, poi hanno iniziato ad alzare le mani.

I soccorsi

La madre è rimasta lievemente ferita ed è stato allertato il 112. Sul posto, in codice giallo, è arrivata l'ambulanza della Croce Rossa. I soccorritori si sono occupati di lei, 26 anni, che aveva riportato alcune contusioni. E l'hanno trasportata in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano.