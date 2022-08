Fa a botte poi sviene in strada sotto l'effetto di droga

Prima le botte poi lo svenimento, ma più per l'alcol e la droga che aveva assunto che per effetto dei colpi subiti. La malamovida a Legnano ha colpito un'altra volta

Le botte e poi lo svenimento

L'allarme è scattato questa notte a Legnano, intorno alle 3.40, dopo che alcuni passanti hanno notato un uomo riverso per terra in una strada parallela di corso Italia. Giunti sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Legnano e una Volante del Commissariato si è ricostruito cosa fosse accaduto, non senza fatica dal momento che l'uomo alternava momenti di scarsa lucidità a frasi sconnesse. E' così emerso che l'uomo, sotto l'effetto di alcol e di droga, aveva litigato in precedenza con altre due persone che però si erano allontanate prima dell'arrivo dell'ambulanza. Il 38enne era in un evidente stato confusionale e, a volte, molto agitato. Dopo le prime cure sul posto è stato poi portato in ospedale a Legnano per accertamenti