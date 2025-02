Ex rappresentante di un sodalizio a processo, il Comune parte civile?

Il Comune di Arese sta valutando la possibilità di costituirsi parte civile nell’ambito del processo che vede imputato per falsa dichiarazione l’ex rappresentante legale di una realtà associativa cittadina.

Il processo

La notifica al sindaco Luca Nuvoli, in qualità di Legale Rappresentante dell’ente, è stata fatta mercoledì 8 gennaio 2025, ma finora l'Amministrazione aveva mantenuto l'assoluto riserbo fintanto che non vi fosse stato un primo confronto con un legale, avvenuto nei giorni scorsi.

La vicenda ha contorni definiti: nella compilazione di un modulo di richiesta per l’utilizzo di uno spazio comunale (una palestra) a un canone agevolato per un valore di 156,40 euro complessivi, anziché 570,00 euro, non era stata data comunicazione dell’esistenza di un rapporto di coniugio con un ex amministratore del Comune di Arese. Dichiarazione obbligatoria ai fini della trasparenza, ma che non implica un diniego.

Rispetto alla possibile costituzione quale parte civile del Comune di Arese, sarà cura dell’Amministrazione darne tempestiva comunicazione quando deciderà in merito, ossia entro l’udienza prevista il prossimo 28 maggio.