Ex liceo di via Verri, conclusa la messa in sicurezza

Ex liceo di via Verri a Legnano: nello stabile, interessato sul finire dell’anno scorso dall’occupazione di due abusivi, sono stati portati a termine i lavori di messa in sicurezza.

Ex liceo di via Verri, griglie anti intrusione e porta in ferro

Si sono conclusi la scorsa settimana i lavori di messa in sicurezza dell’ex liceo di via Verri, l’edificio che lo scorso dicembre aveva visto l’intrusione di due abusivi e il loro sgombero da parte della Polizia Locale. Nelle settimane successive sono partiti i lavori per la messa in sicurezza dello stabile, che hanno in primo luogo riguardato la pulizia della vegetazione che era proliferata nel giardino dell’edificio, quindi i punti sensibili dello stabile in chiave anti intrusione. Nell’ambito di questi ultimi si è provveduto a collocare delle protezioni interne alle finestre del piano rialzato, costituite da grigliati anti intrusione. Si è anche agito sulle finestre interrate modificando le inferriate esistenti, che offrivano piccoli varchi sfruttabili per entrarvi. Si è inoltre provveduto alla sostituzione della serratura dell’ingresso principale e alla sostituzione della porta sul retro, originariamente in vetro, con una in ferro dotata di serratura di sicurezza.

«Per evitare che ci creino in città pericolose “terre di nessuno”»

«Abbiamo dato una soluzione strutturale ai problemi che si erano manifestati alla fine dell’anno scorso – spiega l’assessore alla Opere pubbliche Marco Bianchi – La cura del patrimonio comunale è per noi prioritaria e un intervento come quello appena portato a termine sul liceo di via Verri ha un duplice effetto, quello di preservare un immobile e di evitare che ci creino in città pericolose “terre di nessuno”».