Ex Focrem, nuovo colpo dei ladri

Ex Focrem, i ladri tornano a colpire nella neonata area commerciale di Magnago.

Ex Focrem: un nuovo colpo dei ladri

Dopo quanto avvenuto lo scorso 12 gennaio, quando un commando di cinque uomini rapinò il supermercato MD, sequestrando tre dipendenti e asportando la cassaforte, nella tarda serata di sabato 29 febbraio tre individui sono entrati in azione con il medesimo scopo. Alle 23.30 circa tre soggetti ben imbacuccati sono entrati nello stesso hard-discount e hanno provato, questa volta senza successo, ad aprire il “caveau”.

Accessi ai negozi bloccati e bottino da 15mila euro

Dopo aver bloccato la via interna di accesso ai diversi negozi che stanno aprendo nell’area, il gruppo criminale ha provato a colpire un esercizio che però non ha ancora aperto battenti, e poi, con maggior successo, un secondo, dove sono riusciti a impossessarsi della cassaforte e del relativo contenuto, un bottino stimabile in circa 15mila euro, prima di darsi alla fuga.

Arrivano i Carabinieri

Sul posto sono poi accorsi i Carabinieri del Comando di Legnano e l’ispettore M.F., a capo dell’ufficio della difesa del patrimonio di MD, il quale ha subito fornito alle Autorità il materiale audiovisivo necessario a far scattare immediatamente le indagini.

(Nella foto di copertina il blocco dell’accesso ai negozi creato dai ladri)

TORNA ALLA HOMEE LEGGI LE ALTRE NOTIZIE