Ex compagno violento di 73 anni evade dai domiciliari, trovato vicino alla casa della donna: arrestato

SAN VITTORE OLONA

L'anziano è stato notato nella via in cui abita la ex, è stato bloccato dai carabinieri

Ex compagno violento di 73 anni è stato arrestato a San Vittore Olona: evaso dai domiciliari, si trovava nella via della donna di cui era l'incubo.

Ex compagno 73enne evade, trovato vicino a casa della donna

Ha lasciato la sua abitazione di Desio, dove si trovava agli arresti domiciliari, per andare verso la casa dell'ex compagna, di cui era diventato un incubo. Ma è stato fermato dai carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore che l'hanno arrestato. E' quanto successo la sera di ieri, domenica 12 dicembre 2021, a San Vittore Olona.

Lui, uomo di 73 anni, aveva avuto una relazione con la sanvittorese, 47enne. La loro storica era stato tutt'altro che romantica tanto che lei nel 2018 lo aveva querelato per atti persecutori. L'anziano non poteva uscire di casa essendo ai domiciliari (per un cumulo di pene accumulate), ma ieri sera è stato sorpreso nella via in cui abitava la donna.

L'intervento dei militari

Subito è partita la richiesta di aiuto e sul posto sono arrivati i carabinieri di Cerro Maggiore. L'uomo è stato identificato e da qui è emerso chi era e che non poteva uscire di casa. Per questo è stato arrestato per evasione.