Ex Auchan di Rescaldina: da mercoledì arriva Conad

Addio all’ex Auchan di Rescaldina, acquisito da Margherita Distribuzione; da mercoledì verrà inaugurato il nuovo supermercato a marchio Conad. In questi giorni, infatti, gli addetti stanno posizionando le nuove insegne che recitano il nome “Spazio Conad”; anche nel parcheggio, sono in corso degli interventi per adeguare gli spazi riservati ai carrelli alla nuova realtà.

Il supermercato a piano terra, rilevato dalla società Ntc8, ha chiuso giovedì 17 settembre per ristrutturazione e riaprirà l’11 novembre con un nuovo format: oltre ai generi alimentari, ci sarà un negozio per animali e una parafarmacia-ottico. Una parte dello spazio, 600 metri quadrati, sarà terziarizzato a Unieuro, in cui confluiranno 10 persone che hanno lavorato in Auchan nei reparti di elettronica. Ancora incerto il futuro del piano superiore, dove ci sono diversi marchi interessati a rilevare gli spazi commerciali, tra cui Ikea.

