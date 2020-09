Ex Auchan di Rescaldina chiude il 18 settembre per ristrutturazione e riaprirà a inizio novembre; i lavoratori rimasti andranno in cassa integrazione a zero ore.

Giorni cruciali per l’ex Auchan di Rescaldina, acquisito da Margherita Distribuzione, società del marchio Conad. Il supermercato chiuderà infatti il 18 settembre per ristrutturazione e riaprirà a inizio novembre.

I lavoratori che non hanno optato per l’incentivo all’esodo andranno in cassa integrazione a zero ore; incerte le modalità del loro ricollocamento, così come il numero degli esuberi, dal momento che la superficie di vendita è stata ridotta del 50%.

Mercoledì 16 settembre si svolgerà un importante incontro tra sindacati e proprietà in cui verrà ufficializzato il passaggio di testimone tra Margherita Distribuzione e il consorzio Conad, che rileverà il supermercato al piano terra. Resta ancora il dubbio su chi occuperà il piano superiore: Ikea o un’azienda del settore tessile.

