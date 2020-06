Everesting, nuova impresa dell’aresino Andrea Filippi da Riva di Solto a Fonteno. “Volevo salire tante volte quanti i morti per Coronavirus dei comuni che attraversa la salita. Ma non ce l’ho fatta”.

Ancora un’impresa “folle” dell’aresino Andrea Filippi. Dopo aver compiuto nell’agosto 2019 l’Everesting, (percorrere la stessa salita tante volte fino ad arrivare al dislivello positivo di 8848 metri ovvero l’altezza dell’Everest ndr) e a febbraio una pedalata di 24 ore effettive su un totale di 35, ha intrapreso un’altra sfida.

“Ho rifatto quella mattata chiamata Everesting. L’ho rifatto sulla stessa salita di agosto 2019. In realtà, pur non essendo programmato, avevo pensato di salire tante volte quanti i morti per Covid dei comuni che attraversa la salita: Riva di Solto, Solto Collina e Fonteno, ma erano decisamente troppi, 38, aggiornati ai primi di maggio. Alla fine di questa nuova emozionante sfida contro me stesso ero provato dal sonno, avendo passato tutta la notte tra venerdì e sabato in bici”.