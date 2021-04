Evade dai domiciliari, trovato sul Sempione: arrestato

Evade dai domiciliari a Legnano: l’uomo è stato notato dalla Polizia di Stato e arrestato.

Evade dai domiciliari

Doveva starsene nella sua abitazione, in quanto sottoposto agli arresti domiciliari. Ma, invece, era in giro per la città. Così i poliziotti quando l’hanno visto, lo hanno arrestato. Tutto è successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 aprile 2021, a Legnano.

Polizia in azione

La volante del commissariato stava pattugliando la città, impegnata in un controllo del territorio, quando arrivata sul Sempione ho notato un uomo. Quest’ultimo, appena vista l’auto della Polizia, si è allontanato frettolosamente. Così gli agenti gli sono stati dietro. Intanto lo avevano riconosciuto come persona che doveva rispettare la misura restrittiva, lo hanno fermato e portato negli uffici del commissariato. Espletati gli atti di rito, è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.