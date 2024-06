Evade dal carcere Beccaria, rintracciato in stazione

Evade dal carcere Beccaria di Milano, i Carabinieri lo trovano alla stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese.

Evade dal Beccaria, rintracciato

Era evaso dal carcere milanese Beccaria. I Carabinieri delle Stazione di Cesate, Lainate e della sezione Radiomobile della Compagnia di Rho lo hanno rintracciato alla stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese. E' quanto accaduto nella mattinata di oggi, sabato 15 giugno 2024. A seguito di serrate indagini, i miliari hanno trovato e arrestato il 16enne, nato in Italia, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e in ripristino della custodia cautelare in carcere - misura per la quale si trovava a Beccaria, dal quale era evaso il giorno prima. Il giovane è stato anch e denunciato a piede libero per evasione.

Le fasi

Il minore è stato rintracciato e bloccato dai Carabinieri alla stazione garbagnatese, a bordo di un treno diretto a Milano Cadorna. Il ragazzo ha opposto resistenza, andando in escandescenza. Arrestato, è stato condotto dal personae della Polizia penitenziaria all'ospedale san Carlo di Milano in quanto aveva dolori al petto, poi riportato nel carcere milanese dal quale era fuggito.