Evade dai domiciliari per andare dalla compagna: arrestato in treno

Evade dai domiciliari per raggiungere la compagna a Boffalora sopra Ticino ma viene bloccato dalla Polizia di Stato a bordo di un treno.

Arrestato in treno: era evaso dai domiciliari per raggiungere la compagna

È successo ieri, martedì 15 aprile, a Milano. L'uomo, un 52enne italiano con precedenti di polizia, è stato arrestato per il reato di evasione dagli agenti della Polizia ferroviaria. Durante un servizio di scorta a bordo di un treno diretto a Novara, giunti tra le stazioni di Milano Certosa e Rho Fiera, i poliziotti l'hanno trovato privo di un valido documento identificativo: da accertamenti in banca dati, è risultato che l'uomo era sottoposto alla pena alternativa degli arresti domiciliari da scontare nell’abitazione del fratello a Milano, come disposto dal Tribunale di sorveglianza del capoluogo lombardo.

Il 52enne è stato portato in Questura: a decidere della sua sorte sarà il Tribunale

Il 52enne, senza aver chiesto alcuna autorizzazione per allontanarsi dall’abitazione del fratello, era però uscito di casa e aveva preso un treno con l'intenzione di raggiungere la compagna a Boffalora Sopra Ticino. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Milano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.