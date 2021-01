Evaso dai domiciliari un 31enne serbo residente a Baranzate. Ieri pomeriggio, domenica 13 dicembre, è stato trovato in un agriturismo di Origgio da un militare fuori servizio.

Evade dai domiciliari a Baranzate per pranzare in un agriturismo di Origgio

Si trovava in un agriturismo di Origgio a pranzo, nel primo giorno di zona gialla e ristoranti aperti. Caso vuole però che lo stesso agriturismo era stato scelto da un carabiniere della Tenenza di Bollate che si trovava libero dal servizio.

Il Carabiniere ha riconosciuto l’uomo: un serbo classe ’89, residente a Baranzate, che doveva essere agli arresti domiciliari perché destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso dalla Svizzera per reati di truffa rissa e riciclaggio.

Il 31enne ha immediatamente avvisato i colleghi che, giunti sul luogo, hanno fermato il soggetto, che non aveva alcuna autorizzazione per trovarsi fuori casa.

E’ stato quindi arrestato in flagranza e ricondotto a casa, nuovamente agli arresti domiciliari.

Stamattina, lunedì 14, il processo per direttissima ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare.

