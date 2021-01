Evade dai domiciliari 73enne arrestato

Il 73enne era ai domiciliari per associazione a delinquere finalizzata alla falsa fatturazione ed evasione d’imposte.

Doveva essere ai domiciliari invece andava a spasso

Doveva essere ai domiciliari invece andava tranquillamente a spasso. Guai per un 73enne italiano arrestato ieri, lunedì 18 gennaio, dai carabinieri della Compagnia di Rho durante un servizio di controllo del territorio. L’uomo V.B. 73enne, persona nota alle forze dell’ordine, per associazione a delinquere finalizzata alla falsa fatturazione ed evasione d’imposte, nonostante il divieto è uscito di casa per fare una passeggiata.

Rientrato a casa sulla porta ha trovato i carabinieri

Quando l’uomo tornato a casa, sulla porta del palazzo dove risiede ha trovato ad attenderlo due militari. L’uomo allontanatosi senza autorizzazione dalla sua abitazione è stato immediatamente fermato e accompagnato in caserma per i controlli di rito.

Sarà processato oggi in videoconferenza

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato temporaneamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, fissato nella giornata di oggi in videoconferenza.

TORNA ALLA HOME