33enne evade dagli arresti domiciliari a Seregno: la Polizia di Stato lo arresta in stazione a Rho.

Sabato scorso gli agenti della Polizia Ferroviaria di Rho, nel corso dei controlli in stazione, hanno identificato un uomo che, dagli accertamenti in banca dati, doveva trovarsi agli arresti domiciliari a Seregno in seguito all’arresto per rapina in concorso effettuato appena due settimane fa.

L’evaso, un cittadino italiano di 33 anni, non ha saputo dare spiegazione della sua presenza in quel luogo, è stato arrestato.