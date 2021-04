Estorsione e rapina sul Rho Fiera/Gallarate, banda di latinos arrestata

Sono accusati di estorsione e rapina i tre giovani di origini salvadoregne arrestati dalla Polfer di Gallarate.

Estorsione e rapina sul Rho Fiera/Gallarate

Una banda di tre giovani di origini salvadoregne, pluripregiudicati, sono stati arrestati dalla Polizia Ferroviaria di Gallarate perché responsabili di estorsione e rapina commesse a bordo di un treno, nella tratta di Rho Fiera/Gallarate, ai danni di una coppia di connazionali.

“Siamo della Mara Salvatrucha”

I poliziotti, impegnati nel servizio di controllo ai viaggiatori in arrivo e partenza presso la stazione di Gallarate, hanno udito delle grida e si sono precipitati in aiuto della coppia che viaggiava con un bambino. Le vittime hanno riferito di essere state avvicinate, mentre erano a bordo del treno, da tre sudamericani che vantando l’appartenenza ad una “potente banda” – la MS (‘Mara Salvatrucha’), li hanno minacciati facendosi consegnare una banconota da 20 euro per poi, non contenti, impossessarsi del loro zaino, alla ricerca di oggetti di valore.