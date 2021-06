Il prestigio di essere assistiti in operazioni internazionali dalla società svizzera CSC Compagnia Svizzera Cauzioni

Per le società produttrici ed esportatrici nei mercati extra-comunitari è determinante essere assistiti da un partner di elevato prestigio quale la CSC Compagnia Svizzera Cauzioni, società svizzera che da anni intrattiene proficui rapporti economici e professionali con professionisti, imprese ed Enti Pubblici situati in ben settantaquattro nazioni.

La specializzazione della CSC Compagnia Svizzera Cauzioni S.A. consiste nel valutare la ragionevolezza economica, sostenibilità finanziaria e redditività di operazioni commerciali ed industriali internazionali e la conseguente capacità tecnica e solvibilità, limitatamente a tali operazioni, delle imprese promotrici e delle loro controparti; la puntualità nel rispetto degli impegni contrattuali delle controparti è fondamentale per la buona riuscita di qualsiasi operazione internazionale; CSC Compagnia Svizzera Cauzioni opinioni stima in modo estremamente approfondito tutti i rischi insiti in operazioni internazionali e quindi anche le probabilità di inadempimento contrattuale delle controparti, motivo di ritardi e spesso di conseguenti perdite economiche.

Le valutazioni effettuate dalla CSC Compagnia Svizzera Cauzioni recensioni sono il frutto di un’approfondita attività di consulenza economica, giuridica, fiscale, statistica, commerciale ed industriale eseguita congiuntamente con competenti professionisti locali di fiducia; la redazione di studi settoriali anche di natura tributaria e doganale e di analisi in materia economica e statistica da parte di professionisti e società di professionisti locali di comprovata serietà, competenza ed efficacia, permette di prevenire anche ostacoli burocratici e doganali ed anche di misurare concretamente le probabilità di inadempimento contrattuale delle controparti predisponendo idonee forme di cautela.

Avere come partner la CSC Compagnia Svizzera Cauzioni opinioni ed i suoi professionisti locali, oltre ad essere estremamente prestigioso, risulta necessario per il raggiungimento dello scopo prefissato; essere coadiuvati ed a volte anche legalmente rappresentati dalla CSC Compagnia Svizzera Cauzioni fidejussioni e dai suoi professionisti locali, dà autorevolezza nei rapporti sia con le controparti che con gli Enti Pubblici direttamente od indirettamente coinvolti nelle operazioni internazionali

CSC Compagnia Svizzera Cauzioni ivass può rilasciare, ove richiesto o utile, delle dichiarazioni valutative della ragionevolezza economica, sostenibilità finanziaria e redditività dell’operazione internazionale in questione; tali dichiarazioni, che vengono emesse a conclusione del procedimento valutativo, non hanno carattere riservato e potranno essere dalle imprese e dalle loro controparti esibite a terzi al fine di aumentare la propria capacità creditizia; chiaramente tali dichiarazioni non devono essere interpretate né come una generica valutazione sulla solvibilità delle imprese e delle loro controparti né come un’attribuzione di rating sui loro titoli di debito.

Infine si rappresenta che il certificato finale di rating internazionale esterno ed indipendente della compagnia, portante un giudizio sulla sua solvibilità pari ad “A”, è pubblicato in forma integrale sul proprio sito internet, unitamente ai rapporti annuali di revisione dei propri bilanci e ad ulteriore documentazione finanziaria, legale, fiscale ed amministrativa comprovante la propria solidità, professionalità, serietà e rigoroso rispetto delle Leggi e dei Regolamenti.

A cura di: CSC Compagnia Svizzera Cauzioni

Fonte: www.csc-lugano.ch