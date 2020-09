Esplosione in casa, donna ferita

Paura a Settimo nel tardo pomeriggio di martedì 15 settembre per un’esplosione verificatasi nel locale lavanderia di una casa in via Dante.

Esplosione in casa

Il forte botto ha portato a numerose telefonate al 118: sul posto sono accorse un’ambulanza e diversi equipaggi dei Vigili del Fuoco.

I soccorritori giunti all’abitazione di via Dante Alighieri hanno soccorso una donna ferita. Si trattava della padrona di casa, con ustioni alle braccia e al volto. I pompieri hanno lavorato per capire quanto successo.

Secondo una prima ricostruzione, le cause del forte scoppio avvenuto nel locale lavanderia dell’abitazione sono da attribuire a una miscela di sostanze chimiche (probabilmente diversi detersivi) utilizzati dalla signora nel piccolo locale chiuso.

Scoppio e fiammata

Quando la donna ha aperto la porta per uscire dal locale lavanderia, si è verificata una reazione chimica che ha portato allo scoppio e a una rapida fiammata che si è subito esaurita. Due pesanti porte sono state divelte, la signora ha riportato diverse contusioni e ustioni sulle braccia e al volto, ma fortunatamente la sua vita non risulta in pericolo.

Mentre i soccorritori si sono occupati di medicare le ferite della cittadina, i pompieri hanno effettuato le necessarie verifiche sulla sicurezza dello stabile e per cercare di ricostruire esattamente l’accaduto.