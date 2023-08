Esplosione e fiamme in un vivaio dismesso

Paura a Busto Garolfo per un incendio divampato nella serata di ieri, giovedì 10 agosto 2023, in via San Pietro.

Fiamme in via San Pietro, paura tra i residenti

Il rogo è scoppiato poco prima delle 21 in un'azienda florovivaistica dismessa, dove si è verificata anche un'esplosione dovuta probabilmente allo scoppio di una bombola del gas. Il boato ha messo in allarme i residenti, così come la fiammata che si è alzata verso il cielo, mentre la colonna di fumo era visibile a chilometri di distanza. Sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Protezione civile di Busto Garolfo.

Un gazebo è andato distrutto ma non ci sono feriti

Il fuoco ha divorato un gazebo e ha intaccato alcune sterpaglie. Fortunatamente non ci sono stati feriti e i pompieri sono riusciti a domare le fiamme in breve tempo. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, la via è stata chiusa al traffico. Sul posto anche il sindaco Susanna Biondi.